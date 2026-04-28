Segway Navimow ha venduto un milione di robot tagliaerba senza fili in quattro anni. La produzione e la distribuzione sono state concentrate su questo modello, che ha raggiunto questa cifra significativa nel settore. La notizia riguarda esclusivamente i dati di vendita e la durata del periodo di commercializzazione del prodotto. Nessuna informazione aggiuntiva o commento è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle conseguenze di questo risultato.

? Cosa sapere Segway Navimow raggiunge un milione di robot tagliaerba senza fili venduti in quattro anni.. L'azienda inaugura un nuovo impianto in Malesia per potenziare la distribuzione in 40 Paesi.. In Cina, il centro di ricerca e produzione di Segway Navimow ha celebrato il raggiungimento del milionesimo robot tagliaerba venduto, un traguardo ottenuto in soli 4 anni di attività nel mercato dei dispositivi senza fili. Il brand si è imposto come punto di riferimento globale per la cura del verde automatizzata, consolidando una posizione di leadership che lo ha primo al mondo per vendite retail di robot tagliaerba senza filo durante gli anni 2024 e 2025, secondo i dati di Euromonitor International.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Robot tagliaerba senza fili: il record da 1 milione di pezzi

Come scegliere un robot tagliaerba senza filo perimetrale e quale è il migliore

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