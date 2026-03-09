Nuovi robot Mova | tagliaerba 4x4 e versatile lavavetri

Mova ha annunciato il lancio di due nuovi robot: il tagliaerba Lidax Ultra Awd e il lavavetri N1. Il primo è un modello 4x4 progettato per il taglio di prati di diverse dimensioni, mentre il secondo si propone come una soluzione versatile per la pulizia di vetri e superfici lisce. Entrambi i dispositivi sono stati presentati con dettagli sulle caratteristiche tecniche e sui prezzi di vendita.

Da Mova il robot tagliaerba Lidax Ultra Awd per terreni difficili e il robot pulisci vetri N1 utilizzabile anche su piastrelle, specchi e docce Mova ha presentato i suoi nuovi robot: il tagliaerba Lidax Ultra Awd e il lavavetri N1. Di seguito caratteristiche principali e prezzi. Il cuore della serie Lidax Ultra Awd è il sistema UltraView 3.0, che integra un Lidar 3D a 360° e doppie telecamere Hdr 1080p potenziate dall’IA per realizzare in tempo reale mappe del prato e delle aree circostanti tridimensionali e ad alta risoluzione. Con un raggio di rilevamento fino a 70 metri, questa combinazione multisensore consente un posizionamento preciso e una navigazione stabile anche in ambienti complessi, in condizioni di scarsa illuminazione o di forte luce solare, riuscendo a riconoscere ed evitare allo stesso tempo oltre 300 tipi di ostacoli. 🔗 Leggi su Today.it

