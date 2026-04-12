Il futuro di Andy Robertson sembra ormai definito: il terzino scozzese sta per trasferirsi in un nuovo club della Premier League. Dopo aver lasciato il Liverpool, ha raggiunto un accordo con la nuova squadra, che lo accoglierà come nuovo acquisto. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, confermando il suo trasferimento e la volontà di continuare a giocare nel massimo campionato inglese.

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© Calcionews24.com - Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League!

Calciomercato Milan, Robertson nel mirino: le ultime sul terzino del LiverpoolIl Milan è concentrato sulla corsa alla prossima Champions League, ma la dirigenza sta già pianificando le mosse per l’estate.

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