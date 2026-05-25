Durante la trasmissione “Quarto Grado” su Rete4, Roberta Bruzzone e Massimo Lovati sono venuti alle mani in diretta, scambiandosi insulti e parole grosse. La discussione è degenerata, portando a uno scontro verbale acceso tra i due ospiti. La lite si è protratta per alcuni minuti prima che i conduttori intervenissero per calmare gli animi. Nessuna ulteriore informazione sui motivi dello scontro è stata resa nota.

Sono volate parole grosse a “ Quarto Grado “, su Rete4, tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati. Nella puntata di venerdì 22 maggio del programma di approfondimento condotto da Gianluigi Nuzzi, tra i temi affrontati c’è stato il delitto di Garlasco e in particolare il nuovo filone di indagine legato al denaro che si ipotizza la famiglia di Andrea Sempio abbia versato per tenere il figlio lontano da possibili sospetti. Tra gli ospiti chiamati a intervenite, c’erano anche la criminologa Roberta Bruzzone, collegata da remoto, e l’ex legale di Sempio, Massimo Lovati, presente in studio. La lite tra i due è scoppiata dopo alcune dichiarazioni dell’avvocato, secondo cui i cittadini di Garlasco, e più in generale gli abitanti della Lomellina, vivono in “una zona depressa, cultura zero, intelligenza poca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roberta Bruzzone, lite in tv con Lovati a “Quarto Grado”: che cosa è successo

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Ma cosa vuoi da me? Vattela a prendere nel…: scoppia la lite in diretta tra Lovati e Bruzzone sui soldi versati dalla famiglia SempioA Quarto Grado volano parole grosse tra l'avvocato Lovati e la criminologa Bruzzone sui soldi della famiglia Sempio. ilfattoquotidiano.it

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