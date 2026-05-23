Quarto Grado tensione alle stelle tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati | volano accuse poi la frase che costringe Nuzzi ad intervenire

Notizia in breve

Durante una trasmissione televisiva, si sono verificati scontri tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati, con accuse reciproche. La discussione si è intensificata fino a una frase che ha richiesto l’intervento del conduttore. Il dibattito si è concentrato sul caso di Garlasco e sulla nuova inchiesta riguardante Andrea Sempio, coinvolgendo anche aspetti giudiziari e commenti in studio.