Quarto Grado tensione alle stelle tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati | volano accuse poi la frase che costringe Nuzzi ad intervenire
Durante una trasmissione televisiva, si sono verificati scontri tra Roberta Bruzzone e Massimo Lovati, con accuse reciproche. La discussione si è intensificata fino a una frase che ha richiesto l’intervento del conduttore. Il dibattito si è concentrato sul caso di Garlasco e sulla nuova inchiesta riguardante Andrea Sempio, coinvolgendo anche aspetti giudiziari e commenti in studio.
Dal dibattito sul caso Garlasco allo scontro personale: cosa è successo in studio. Il caso legato alla nuova inchiesta su Andrea Sempio continua a generare confronto non solo nelle sedi giudiziarie ma anche nei programmi televisivi di approfondimento. Nella puntata di venerdì 22 maggio di Quarto Grado il confronto si è trasformato in uno dei momenti più tesi della serata, con protagonisti Roberta Bruzzone e l’avvocato Massimo Lovati. Il tema iniziale riguardava il lavoro svolto dalla difesa durante le prime fasi dell’inchiesta e il tema della rendicontazione delle attività professionali. Da lì, però, il confronto è rapidamente salito di tono. L’affondo di Bruzzone: “Così si mette in discussione l’etica professionale”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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PAGALE TU LE TASSE Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, la discussione tra Roberta Bruzzone e l’ex avvocato Massimo Lovati è rapidamente degenerata. Al centro dello scontro c’erano i compensi percepiti da Lovati, che secondo la #criminologa no facebook
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