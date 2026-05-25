Giovedì 28 maggio si terrà un nuovo laboratorio di 'Roba da Matti – Apericollage', condotto dall’arteterapeuta Stefania De Cristofaro. L’evento si svolge presso il locale della pizzeria de L’Alba, uno spazio sociale gestito dalla cooperativa L’Alba A. La partecipazione prevede attività di creazione artistica e si svolge nell’ambito di un ciclo di incontri dedicati a laboratori creativi.

Giovedì 28 maggio nuovo appuntamento di 'Roba da Matti – Apericollage', un ciclo di laboratori creativi condotti da Stefania De Cristofaro, arteterapeuta Apiart, in collaborazione con Roba da Matti – Pizzeria de L’Alba, spazio sociale della cooperativa L’Alba A.P.S.L'iniziativa propone un. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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