Nella notte di Pasqua, a Cavriglia, si sono verificati atti di vandalismo che hanno coinvolto anche un defunto. Durante le ore notturne, alcune persone hanno danneggiato un monumento funebre, causando danni visibili. La polizia sta indagando sull’episodio e sta cercando di identificare i responsabili. Non si conoscono ancora le motivazioni dietro l’atto, né ci sono dettagli su eventuali testimoni presenti al momento.

CAVRIGLIA – Ma oh, m se pole? Nemmeno i morti si lasciano stare più! Nella notte di Pasqua, mentre tutti stavano tra colombe e uova di cioccolata, qualche genio da due lire ha pensato bene di fare il fenomeno e rovinare la statua di Francesco Nuti nel bel mezzo del giardino Ardenza, proprio davanti al Comune di Cavriglia. E mica un graffietto così. no no: gli hanno preso il viso di mira! Fronte, naso e pure una guancia. Insomma, un lavoro fatto con tutta la “delicatezza” di chi un sa nemmeno cos’è il rispetto. Il sindaco, Leonardo Degl’Innocenti O Sanni, l’ha presa come tutti: malissimo. E come dargli torto? “È un’offesa a tutta la comunità”, ha scritto, e ci mancherebbe altro! Perché Nuti, da queste parti, un è mica uno qualunque: è uno di casa, uno che ha fatto ridere, pensare e pure emozionare generazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Oh icché vi piglia? Sfregiano pure Nuti: roba da chiodi!

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