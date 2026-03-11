Vicario Inter il piano per il dopo-Sommer | il portiere ha già dato il via libera La crisi del Tottenham favorisce l’affare?

Il club si sta muovendo per trovare un sostituto a Sommer e il nome di Vicario del Tottenham è il primo sulla lista. Il portiere ha già dato il suo assenso all'eventuale trasferimento, mentre la situazione del Tottenham, che sta attraversando una fase di crisi, potrebbe facilitare l'affare. La trattativa si sta intensificando in vista della prossima stagione.

Inter News 24 Vicario Inter, il portiere del Tottenham è il primo nome per il post Sommer in vista della prossima stagione: affare sempre più possibile. Il futuro della porta nerazzurra sembra tingersi d’azzurro con il nome di Guglielmo Vicario in cima alla lista dei desideri della dirigenza. Mentre l’ Inter di Cristian Chivu è concentrata sul campo per difendere i suoi 67 punti, gli uomini di mercato osservano con estremo interesse la crisi profonda del Tottenham di Igor Tudor, ora a un passo dalla zona retrocessione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Vicario Inter, il piano per il dopo-Sommer. La situazione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vicario è stato individuato come il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Yann Sommer, il cui contratto scadrà naturalmente in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vicario Inter, il piano per il dopo-Sommer: il portiere ha già dato il via libera. La crisi del Tottenham favorisce l’affare? Articoli correlati Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Tutti i dettagliVicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer. Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Il portiere italiano del Tottenham in pole, ma serve un’offerta sostenibiledi Redazione Inter News 24Vicario Inter, è sempre più lui il post-Sommer! Avviati i contatti, il portiere italiano in pole, ma serve un’offerta... Contenuti utili per approfondire Vicario Inter Temi più discussi: Vicario, apertura totale al ritorno in Italia: cosa filtra sull’Inter e il piano della Juve in porta; Inter tra derby e futuro: da Vicario a Diaby, ecco la rivoluzione estiva di mercato. Tutti i nomi; Mercato Inter, spunta nome tutto nuovo in porta oltre a Vicario! Ed ecco chi sarà il titolare; Da Leon Goretzka a Vicario: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sui 2 principali obiettivi di mercato dell'Inter. Fabrizio Romano | Vicario dice sì al ritorno in Italia: la verità su Inter e JuventusVicario in Serie A - C'è l'apertura di Vicario al ritorno in Serie A: ecco cosa filtra sui presunti interessamenti di Inter e Juventus per il portiere ... fantamaster.it Tottenham, Vicario paga per tutti: la drastica scelta salva-panchina di Tudor è un assist a Inter e JuventusAlta tensione in casa Tottenham: Tudor si gioca il posto nel derby col Crystal Palace e decide di escludere Vicario. L'ex Empoli rischia anche la Nazionale. sport.virgilio.it Il Tottenham crolla, l’Inter spinge per Vicario. Sarebbe il portiere giusto per i nerazzurri L’Inter, da tempo, monitora con grande attenzione un nome su tutti. Quello di Guglielmo Vicario. Individuato dagli uomini mercato come profilo ideale per il dopo-Som - facebook.com facebook Tudor, assist all'Inter: #Vicario sempre più in uscita dal Tottenham. Ma i nerazzurri hanno pronta l'alternativa x.com