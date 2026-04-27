Vicario Juventus | l’Inter insiste ma non ha ancora chiuso Le novità sul portiere e la posizione del club bianconero

L’Inter continua a spingere per assicurarsi il portiere del Tottenham, ma la Juventus non ha ancora chiuso l’affare con il campione sudamericano. La società nerazzurra ha presentato un’offerta, mentre i bianconeri sono ancora impegnati nelle trattative per il portiere. Le trattative tra le due squadre sono ancora in corso, senza che nessuna delle parti abbia ufficializzato un accordo. La situazione resta in evoluzione e non ci sono dettagli definitivi in merito.

di Luca Fioretti Vicario Juventus, l’Inter insiste per il portiere del Tottenham mentre la dirigenza spinge con forza verso il campione sudamericano. Il mercato estivo dei portieri si infiamma con un acceso duello. L’Inter ha messo gli occhi in maniera convinta su Guglielmo Vicario, estremo difensore attualmente in forza al Tottenham. I nerazzurri insistono per riportare in Italia il ragazzo, considerandolo il profilo perfetto per difendere la porta. Tuttavia, nonostante questo forte gradimento, la compagine milanese non ha ancora avanzato alcuna proposta ufficiale agli Spurs. I vertici nerazzurri, come confermato da Matteo Moretto, stanno riflettendo attentamente, cercando di capire gli esatti margini di manovra prima di presentare un’offerta concreta e far firmare il contratto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vicario Juventus: l’Inter insiste ma non ha ancora chiuso. Le novità sul portiere e la posizione del club bianconero Notizie correlate Bernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Le novitàBernardo Silva Juventus, la posizione del club bianconero sul centrocampista portoghese. Vicario alla Juventus, l’Inter fa la mossa per il portiere del Tottenham: fissato anche il prezzo del cartellino. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Vicario alla Juventus, l’Inter fa la mossa per il portiere della nazionale azzurra: fissato pure il prezzo del cartellino. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Vicario in cima alla lista dell'Inter, fissata la cifra per chiudere col Tottenham! Un aspetto potrebbe agevolare l'affare; CdS - Vicario-Inter? C'è un problema di budget: nerazzurri su un altro nome (come la Juve); Calciomercato Inter: per Martinez non basta la Coppa Italia, c'è Vicario; Chuki brilla in Spagna, ci pensano Juve e Como per l'estate. Inter, un Over 30 in porta: due alternative a VicarioCambiano di nuovo i piani di mercato dei nerazzurri: come erede di Sommer spuntano due esperti, uno gioca già in Serie A Un nuovo portiere, forse due. L’Inter in estate ha deciso di affidarsi ad un al ... interlive.it L’Inter punta Vicario, trattativa è già avviata: la situazioneL'Inter punta Guglielmo Vicario per il prossimo anno: arrivano novità importanti da Fabrizio Romano, le ultime. spaziointer.it TMW riporta: "Vicario è il preferito della Fiorentina per la porta, su di lui anche Inter e Juventus" x.com #Juventus su #DeGea, che può lasciare la #Fiorentina. In ballo c'è anche #Vicario - facebook.com facebook