Nel 2027, in MotoGP ci sarà solo una moto per pilota, secondo i piani della categoria. Durante le gare bagnate, i piloti attualmente cambiano moto in corsa, scendendo dalla prima e salendo sulla seconda. Questa pratica è diventata comune e visibile nelle immagini dei box. La decisione di eliminare il cambio di moto in corsa viene annunciata come parte di una riforma futura.

Dentro ai box della MotoGP ci sono immagini diventate quasi automatiche. Il pilota che entra al volo durante una gara bagnata, salta giù dalla prima moto e sale sulla seconda. I meccanici che lavorano contemporaneamente su due assetti diversi. Due moto identiche solo in apparenza, ma spesso con dettagli e regolazioni differenti, perché un fine settimana di gara si costruisce anche così, per tentativi, modifiche, intuizioni. Il 2027 è già segnato da una lunga serie di modifiche tecniche: motori da 850cc al posto dei 1000cc, meno aerodinamica, dispositivi abbassatori eliminati e altri interventi pensati per contenere velocità e costi. Ma nelle ultime ore è emersa un’ipotesi che andrebbe a toccare proprio il modo in cui i piloti lavorano durante un weekend. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Rivoluzione MotoGP, resterà soltanto una moto nel 2027: il motivo

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