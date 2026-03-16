Brad Binder esalta il potenziale della nuova moto KTM per il MotoGP 2027

Brad Binder ha espresso entusiasmo per le caratteristiche della nuova moto KTM destinata al MotoGP 2027. La casa austriaca ha sviluppato un motore da 850 cc adottando un approccio “less is more”, secondo quanto dichiarato da Heinz Kinigadner. La presentazione del modello evidenzia l’attenzione dell’azienda verso un design più semplice e mirato alle prestazioni.

"> KTM ha adottato un approccio “less is more” con il suo motore da 850 cc, secondo quanto dichiarato da Heinz Kinigadner. Questo nella scia di un test privato della loro moto MotoGP 2027, tenutosi a Jerez. Sviluppo della MotoGP: la strategia di KTM. Durante un test di tre giorni a Jerez, KTM ha collaborato con Yamaha e Aprilia per affinare le loro moto da 1.000 cc in vista della stagione MotoGP 2026, mentre si prepara ai cambiamenti normativi previsti per il 2027. Anche Ducati ha partecipato alla sessione di test con la sua moto da 850 cc, nell’ambito della transizione di MotoGP verso motori da 850 cc e aerodinamiche più rigorose, il tutto per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Brad Binder esalta il potenziale della nuova moto KTM per il MotoGP 2027. Articoli correlati KTM punta a uniformare le moto in MotoGP 2026Nel contesto della MotoGP, KTM ha articolato una strategia mirata a minimizzare le differenze tra il team ufficiale e Tech3, evidenziando il supporto... Leggi anche: Pedro Acosta commenta il rilancio di Brad Binder nel 2026: un cambiamento sorprendente.