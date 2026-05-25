Cardinale dà il via alla rivoluzione Milan | in uscita Tare Moncada e Furlani A Ibra un ruolo chiave

Il proprietario del club ha annunciato che la maggior parte del team dirigenziale sarà sostituita, con esclusione di Ibrahimovic. Tare, Moncada e Furlani sono tra i dirigenti che lasciano l’incarico. La decisione fa parte di un cambiamento radicale nella gestione della squadra. La comunicazione è stata ufficializzata attraverso un annuncio pubblico. Non sono state fornite altre indicazioni sui motivi di questa riorganizzazione.

Gerry Cardinale sta dando il via alla rivoluzione Milan azzerando tutta la dirigenza, resta Ibrahimovic. Si va verso l'addio anche di Allegri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cardinale aveva Maldini, ma di che diavolo parla

Notizie e thread social correlati

House of Milan, la lotta intestina ai rossoneri. Da Ibra a Furlani, da Moncada a Tare: Cardinale cerca i colpevoliIl Milan si trova in una fase complicata del campionato, con sette punti raccolti in otto partite.

Cardinale a pranzo con Ibra, Calvelli e Moncada: assenti Furlani e Tare. Prossima tappa Milan-CagliariGerry Cardinale è stato visto a Milano mentre pranzava con Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli.

Temi più discussi: Milan, vertice a Londra tra Cardinale e la dirigenza: via alla rivoluzione, Furlani in discussione. Saluta Tare; Milan, Cardinale cambia tutto. Dirigenza azzerata, via Furlani, Moncada e Tare: i dettagli; Prima Milan-Cagliari, poi rivoluzione: da Furlani e Moncada a Ibrahimovic, il futuro nelle mani di Cardinale; Milan fuori dalla Champions League, sarà rivoluzione rossonera: Allegri rischia l'esonero, cambia tutta la dirigenza.

Lo scenario del momento è chiaro: #Furlani e #Moncada sono fuori, #Allegri e #Tare pure, mentre a decidere della rivoluzione del #Milan sarà la parte #RedBird del club, capeggiata da #Cardinale e #Ibrahimovic via @antonello_gioia x.com

Striscione appeso fuori dall'hotel dove risiede Cardinale a Milano, e a Casa Milan. reddit

Milan, Cardinale incontra Ibrahimovic a Londra | Rivoluzione choc: via anche Furlani?Incontro a Londra tra Cardinale e i rappresentanti della dirigenza del Milan per ridefinire il futuro societario del club ... ilsussidiario.net

Rivoluzione Cardinale: più poteri a Ibrahimovic e possibile ribaltone societarioAl Milan è tempo di ribaltoni, e al centro del nuovo villaggio globale rossonero c’è sempre lui: Zlatan Ibrahimovic. Il vertice di Londra tra Gerry Cardinale e i vertici societari ha tracciato la rott ... msn.com