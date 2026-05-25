Il club ha annunciato ufficialmente il licenziamento di quattro dirigenti, tra cui l’allenatore. La decisione arriva dopo la sconfitta contro il Cagliari e segue una serie di risultati deludenti. Il presidente si è trattenuto a Milano e ha preso le prime misure per cambiare la gestione della squadra. La comunicazione ufficiale è stata diffusa nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse del club.

Terremoto doveva essere, e terremoto è stato. Dopo lo sprofondo di domenica sera, Gerry Cardinale si è trattenuto a Milano per avviare una rivoluzione aziendale che, in questa ampiezza, in casa rossonera non si era mai vista. Che la posizione di buona parte del management e dell'allenatore fosse molto precaria, era stato chiaro sin dal dopogara col Cagliari: poco fa è stata comunicata la decisione a tutti gli interessati. Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada sono fuori dal Milan. L'addio alla Champions proprio all'ultima curva ovviamente ha influito sulla portata dei provvedimenti: se domenica sera fosse finita bene, qualcuno magari avrebbe anche potuto salvarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, via tutti. Ora è ufficiale: licenziati Allegri, Furlani, Tare e Moncada

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MILAN, VIA TUTTI NEL 2026 Addio, RedBird, Elliott, Furlani e Cardinale !

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