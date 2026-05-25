Il club ha comunicato il licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada dopo la sconfitta contro il Cagliari. La decisione è stata presa a seguito dei risultati recenti della squadra. Il presidente si è trattenuto a Milano e ha avviato le prime misure dopo l’esito della partita. La gestione del club ha ufficializzato i cambiamenti nello staff tecnico e dirigenziale.

Terremoto doveva essere, e terremoto è stato. Dopo lo sprofondo di domenica sera, Gerry Cardinale si è trattenuto a Milano per avviare una rivoluzione aziendale che, in questa ampiezza, in casa rossonera non si era mai vista. Che la posizione di buona parte del management e dell'allenatore fosse molto precaria, era stato chiaro sin dal dopogara col Cagliari: adesso è stata comunicata la decisione a tutti gli interessati e a breve arriverà anche l'ufficialità. Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada sono fuori dal Milan. L'addio alla Champions proprio all'ultima curva ovviamente ha influito sulla portata dei provvedimenti: se domenica sera fosse finita bene, qualcuno magari avrebbe anche potuto salvarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, via tutti: licenziamento comunicato ad Allegri, Furlani, Tare e Moncada

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