Le recenti decisioni prese dai dirigenti hanno suscitato malcontento tra i tifosi e le parti coinvolte, portando a discussioni sulla loro permanenza in carica. Tra le figure più contestate ci sono nomi noti del settore, che sono stati coinvolti in varie scelte ritenute discutibili. La situazione attuale ha portato a un clima di tensione, con molti che chiedono chiarimenti e responsabilità sui passi fatti fino a questo momento.

La parola d’ordine, il giorno dopo, è stare uniti e concentrare tutte le energie per centrare l’obiettivo stagionale, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo la fine del campionato verrà il tempo delle considerazioni sul futuro e il risultato finale non sarà l’unico parametro preso in considerazione per definire chi farà parte del Milan del domani. Gerry Cardinale è deluso dalla prestazione con l’Atalanta, dalla piega che ha preso la stagione e dalle scelte fatte sul mercato dalla dirigenza. Dopo la vittoria nel derby dell’8 marzo, il numero uno di RedBird non si aspettava una simile flessione. Anzi, un crollo verticale. Inevitabile adesso per lui riflettere su cosa ha smesso di funzionare e su chi farà parte del progetto che ha in mente.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Furlani, Tare, Ibra e Moncada: rabbia Cardinale, rischiano tutti

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