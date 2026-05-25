Il Milan ha concluso la stagione senza qualificarsi alla Champions League, ottenendo invece un posto in Europa League. La mancata qualificazione comporta una perdita di entrate e opportunità sportive. La squadra ha visto molti giocatori lasciare il club, segnando una fase di rinnovamento. La gestione della rosa è diventata una priorità per il club nel tentativo di migliorare le prestazioni future.

La stagione del Milan si è chiusa con uno scenario che il club voleva evitare a tutti i costi: niente qualificazione alla prossima Champions League e accesso soltanto all’Europa League. La sconfitta interna contro il Cagliari ha fatto precipitare i rossoneri al quinto posto, aprendo una crisi non solo sportiva ma soprattutto economica. Per Gerry Cardinale e RedBird si tratta di un problema pesante dal punto di vista dei conti. Secondo le stime riportate da Calcio e Finanza, il Milan dovrà rinunciare a circa 39 milioni di euro legati alla partecipazione alla Champions League. Una cifra che comprende il premio d’ingresso UEFA, la quota market pool collegata ai diritti televisivi e gli incassi superiori del botteghino europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Milan, quanto costa il fallimento Champions: tanti addii nella rivoluzione di Cardinale

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