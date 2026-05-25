Milan quanto costa il fallimento Champions | tanti addii nella rivoluzione di Cardinale
Il Milan ha concluso la stagione senza qualificarsi alla Champions League, ottenendo invece un posto in Europa League. La mancata qualificazione comporta una perdita di entrate e opportunità sportive. La squadra ha visto molti giocatori lasciare il club, segnando una fase di rinnovamento. La gestione della rosa è diventata una priorità per il club nel tentativo di migliorare le prestazioni future.
La stagione del Milan si è chiusa con uno scenario che il club voleva evitare a tutti i costi: niente qualificazione alla prossima Champions League e accesso soltanto all’Europa League. La sconfitta interna contro il Cagliari ha fatto precipitare i rossoneri al quinto posto, aprendo una crisi non solo sportiva ma soprattutto economica. Per Gerry Cardinale e RedBird si tratta di un problema pesante dal punto di vista dei conti. Secondo le stime riportate da Calcio e Finanza, il Milan dovrà rinunciare a circa 39 milioni di euro legati alla partecipazione alla Champions League. Una cifra che comprende il premio d’ingresso UEFA, la quota market pool collegata ai diritti televisivi e gli incassi superiori del botteghino europeo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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