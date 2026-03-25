Un ex allenatore del Napoli ha dichiarato che il campionato non è ancora deciso, sottolineando che le squadre di Milan e Napoli continuano a dare battaglia. Ha inoltre osservato che gli allenatori di queste formazioni hanno un vantaggio rispetto a quelli di Chivu, e ha commentato le prossime sfide tra le squadre coinvolte nella corsa al titolo.

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli, è stato intervistato da 'Il Mattino' per parlare degli azzurri e del loro campionato. In particolare, l'allenatore ha commentato la corsa Scudetto riaperta dopo il passo falso dell'Inter. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni rilasciate al quotidiano. Sulla lotta Scudetto: "Il pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato e che la prossima gara sarà decisiva per loro due, in qualche modo. Napoli? Credo che il calendario possa dare una mano. Certo, dopo il Milan ci sarà anche la trasferta a Como che resta impegnativa, ma il cammino delle altre due sfidanti mi pare più articolato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Reja: “Campionato non chiuso, Milan e Napoli non hanno mollato. Allegri e Conte hanno un vantaggio su Chivu”

Articoli correlati

Reja crede nel ritorno del Napoli per lo Scudetto: «Il pareggio dell’Inter ti dice che il campionato non è chiuso. Calendario alla mano dico…»di Redazione Inter News 24Reja, l’ex tecnico azzurro vede il campionato riaperto dopo il rallentamento dell’Inter e punta su calendario e morale.

Pizzi: “Lotta Champions? Milan, stai attento. I rossoneri hanno però un vantaggio col Napoli”Ospite a 'Maracanà', programma radiofonico in onda su 'TMW Radio', Fausto Pizzi, ex giocatore di Inter e Parma tra le altre, ha commentato i...

BORDOCAM MILAN NAPOLI: il cambio di DE BRUYNE, l'eterno MODRIC e Allegri-Conte on FIRE | DAZN

Contenuti e approfondimenti su Reja Campionato non chiuso Milan e...

Discussioni sull' argomento Napoli, Reja sulla corsa scudetto:Chivu si è spento senza Champions, ora Antonio saprà fare la differenza; L'ex Napoli Reja: 9 punti dall'Inter sono tanti, ma gli azzurri non devono porsi limiti. Ecco chi sarà decisivo col Cagliari.

Reja: Milan e Napoli non hanno mollato, campionato aperto. L'Inter paga l'assenza di LautaroEdoardo Reja, allenatore con 164 panchine tra C1, B e A alla guida del Napoli, parla al Mattino di oggi della lotta Scudetto, che si è riaperta. tuttomercatoweb.com

Rimonta Scudetto? Reja: Il calendario può dare una mano al Napoli, Conte sa cosa evitareIl pareggio di Firenze ti dice che il campionato non è chiuso. Che Milan e Napoli non hanno mollato... ... tuttonapoli.net

Edy Reja e il legame indissolubile con Napoli "Napoli mi è rimasta e mi rimarrà per sempre insomma. Sono ricordi troppo belli, troppo intensi, vissuti con grande tensione però con grande felicità. Poi sono esperienze che porterò per sempre nel mio cuore. I - facebook.com facebook

#Reja: "Campionato aperto, ma il calendario può dare una mano all' #Inter" x.com