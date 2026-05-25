Rivoluzione cassonetti alla Foce | addio pulsanti e arrivano i ' facilitatori' Obiettivo 65% di differenziata

Da genovatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziata la fase operativa del nuovo sistema di raccolta rifiuti nel quartiere della Foce a Genova, con l'eliminazione dei pulsanti sui cassonetti e l'introduzione di figure chiamate 'facilitatori'. L'intervento mira a migliorare la gestione dei rifiuti, con un obiettivo di raccolta differenziata pari al 65%. Successivamente, il modello verrà esteso a zone centrali come piazza Verdi, piazza della Vittoria e via Fiume.

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Prende il via la fase operativa del nuovo modello di raccolta nel quartiere della Foce a Genova. Un intervento che poi si estenderà anche all'area del centro, piazza Verdi, piazza della Vittoria e via Fiume, con l'obiettivo di aumentare la raccolta differenziata, riorganizzare le postazioni e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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