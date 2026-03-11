A Ortignano Raggiolo sono stati introdotti nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti e si è deciso di aumentare la percentuale di differenziata. La riorganizzazione riguarda l’implementazione di nuove modalità di smaltimento e una maggiore attenzione al decoro urbano. La modifica interessa l’intero sistema di raccolta nel territorio comunale, con l’obiettivo di favorire pratiche più sostenibili.

ORTIGNANO RAGGIOLO Nuova organizzazione della raccolta dei rifiuti a Ortignano Raggiolo per incentivare la differenziata e migliorare anche il decoro urbano. Saranno infatti posizionati anche nuovi cassonetti stradali più funzionali e dal miglior impatto visivo. Il piano è stato studiato dall’amministrazione comunale, il gestore Sei Toscana - Gruppo Iren e l’ Ato Toscana Sud. Sono già state inviate, in tutte le case, le lettere con le quali i cittadini sono stati invitati a partecipare all’incontro pubblico per illustrare le novità, che si terrà domani alle 18 al centro Valteggina, a San Piero in Frassino. Insieme alle lettere, i cittadini hanno ricevuto anche la nuova guida alla raccolta differenziata #buttabene nella quale sono riportate le indicazioni per il corretto conferimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziata

Articoli correlati

Rifiuti: a Marina arrivano altri cassonetti intelligenti per la raccolta differenziataSi amplia la rete cittadina servita dal sistema di raccolta con cassonetti stradali informatizzati, estendendosi anche alla zona di via da...

Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti...

Tutto quello che riguarda Raccolta rifiuti

Temi più discussi: San Giorgio delle Pertiche. Centro di raccolta rifiuti, si cambia; Raccolta rifiuti, si cambia. Arrivano nuovi cassonetti e aumenta la differenziata; Dai rifiuti al valore: la sfida circolare che cambia il volto alla Toscana; Raccolta rifiuti, tempo di bilanci: L’indifferenziata si è dimezzata.

Differenziata record nel Ciriacese: 75,5% di raccolta e 830 tonnellate di rifiuti in menoAnche centri più grandi mostrano risultati solidi. Ciriè, ad esempio, raggiunge il 77,77% di raccolta differenziata, con un miglioramento rispetto all’anno precedente. Un risultato significativo se si ... giornalelavoce.it

Raccolta dei rifiuti, in arrivo i nuovi cassonettiDa lunedì scorso, Hera ha iniziato progressivamente un intervento di miglioramento sui 104 contenitori dedicati alla raccolta dell’organico presenti sul territorio del Comune di Medicina. L’azione ... ilrestodelcarlino.it

Vi ricordiamo che domani è in programma l’evento di raccolta rifiuti promosso dalla Onlus #Plastic Free e in collaborazione con CEM Ambiente. Il ritrovo è alle ore 9:00 presso il parcheggio di via Adda, in prossimità del centro scolastico omnicomprensivo. Da l facebook