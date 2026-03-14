Obiettivo | aumentare la raccolta differenziata per arrivare al 65-70%

Sei Toscana ha installato i primi cassonetti interrati a Siena, un passo importante nel progetto di aumento della raccolta differenziata. Questi nuovi contenitori consentono ai cittadini di smaltire i rifiuti in modo più semplice, utile ed efficace. Il presidente dell’azienda ha definito questa iniziativa un risultato significativo, sottolineando il coinvolgimento di amministrazione e utenza nel miglioramento del sistema di smaltimento.

"Un grando risultato", per Sei Toscana, l’installazione dei primi cassonetti interrati a Siena. "Lo è per noi, per l’amministrazione, per i cittadini che possono disfarsi dei rifiuti in maniera semplice, utile ed efficace – ha spiegato il presidente, Alessandro Fabbrini –. Si tratta di postazioni di nuova generazione con un grande impatto sul decoro urbano, oltre che sulle funzionalità: ci tengo a sottolineare sono stati realizzati grazie al Pnrr, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini: siamo contenti della collaborazione con Ato e con i comuni che ci ha permesso di tagliare questo traguardo". "Con i nuovi cassonetti – ha aggiunto il direttore generale di Sei Toscana, Gianluca Paglia – per Siena cambia tanto, dal punto di vista del decoro e della raccolta differenziata: vogliamo arrivare al 65 per cento, magari, il 70. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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