La situazione delle caserme dei Carabinieri nella provincia di Rimini desta preoccupazione, con strutture che risultano fatiscenti. La segnalazione arriva dall'associazione sindacale Unarma, che ha evidenziato le condizioni critiche della caserma di Riccione. Conflavoro Pmi Rimini, rappresentata dal presidente, ha espresso apprezzamento per questa denuncia, precisando che la situazione non riguarda solo Riccione, ma anche la caserma di Miramare.

Corrado Della Vista, presidente Conflavoro Pmi Rimini, accoglie con favore la segnalazione dell'associazione sindacale Unarma sulla situazione della caserma della Compagnia dei Carabinieri di Riccione. “È il primo sindacato militare in assoluto ad aver sollevato una questione di questa portata. È un richiamo importante, che porta all’attenzione un tema centrale per tutto il territorio. Allo stesso tempo, non possiamo non evidenziare una situazione altrettanto delicata, quella della caserma di Miramare che, seppur distaccata, oggi si trova in condizioni che destano forte preoccupazione, sia per la sicurezza sia per l’incolumità di chi vi opera quotidianamente”. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Caserme dei carabinieri fatiscenti, Conflavoro: "Non solo Riccione, anche a Miramare condizioni critiche"

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