Taurasi operativa la nuova Stazione dei Carabinieri

È stata inaugurata in Contrada Sant’Arcangelo la nuova Stazione dei Carabinieri, destinata a servire il territorio di Taurasi e Luogosano. La struttura rappresenta una sede di riferimento per le forze dell'ordine e si inserisce in un progetto di collaborazione tra diverse istituzioni. La realizzazione è stata portata a termine con il contributo di enti pubblici locali.

Inaugurata la nuova Stazione dei Carabinieri in Contrada Sant’Arcangelo: presidio di legalità per Taurasi e Luogosano, frutto della sinergia tra istituzioni. È operativa a Taurasi la nuova Stazione dei Carabinieri, con sede in Contrada Sant’Arcangelo. Il nuovo presidio dell’Arma, che sostituisce la Stazione Carabinieri di Sant’Angelo all’Esca, rappresenta il coronamento di una progettualità sviluppata nel corso di diversi anni, caratterizzata da una proficua sinergia tra il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Prefettura e l’Amministrazione comunale. La nuova Stazione avrà competenza territoriale, oltre che sul comune di Taurasi, anche su quello di Luogosano, mentre la limitrofa Stazione Carabinieri di Fontanarosa estenderà il proprio raggio d’azione sul territorio del comune di Sant’Angelo all’Esca. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Taurasi, operativa la nuova Stazione dei Carabinieri Articoli correlati Leggi anche: Gabicce, nuova caserma dei carabinieri. Sarà una stazione all’avanguardia Traversara riparte: la caserma dei Carabinieri, ricostruita dopo l’alluvione del 2024, torna operativa per la comunità.La stazione dei Carabinieri di Traversara, frazione del comune di Bagnacavallo, riapre oggi, lunedì 9 febbraio 2026, le sue porte alla comunità, a...