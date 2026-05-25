In una località della Riviera delle Palme, alcuni bagnanti fanno il bagno nonostante il semaforo rosso. La zona si prepara alla stagione estiva con numerosi eventi programmati. La riapertura della costa prevede miglioramenti nei servizi e nelle strutture. Le autorità hanno segnalato l’intenzione di potenziare i controlli per garantire la sicurezza dei bagnanti. La stagione turistica si avvicina con un calendario ricco di iniziative e attività, puntando a rilanciare il settore dopo periodi di criticità.

Ascoli Piceno, 25 maggio 2026 – La costa picena riparte da mare e qualità dei servizi. La Riviera delle Palme si prepara all’estate forte della conferma di tre Bandiere Blu, San Bendetto, Grottammare e Cupra Marittima, e guarda ai prossimi mesi con l’obiettivo di consolidare la propria immagine di destinazione accogliente, familiare e riconoscibile. Ma non solo questo. Perché il pronti via entrerà nel vivo all’inizio di giugno, con una novità destinata a diventare subito familiare per turisti e bagnanti: le tre bandiere per leggere in modo semplice le condizioni del mare. Verde, gialla e rossa diranno se è possibile fare il bagno in sicurezza, se occorre prudenza o se sia meglio starsene in spiaggia o nello stabilimento balneare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Riviera delle Palme, tuffi con il semaforo e l’estate degli eventi

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