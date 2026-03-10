La coppia del West Ham Bowen e Summerville potrebbe partire in estate

Secondo un articolo recente pubblicato da un sito inglese, si parla della possibilità che due giocatori del West Ham, Bowen e Summerville, possano lasciare la squadra durante la prossima finestra di mercato estiva. La notizia riguarda specificamente i loro eventuali trasferimenti e le trattative in corso. Al momento, non ci sono conferme ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla situazione contrattuale dei due calciatori.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Al West Ham United è stato detto che sia Jarrod Bowen che Crysencio Summervilla potrebbero lasciare il club anche se gli Hammers evitassero la retrocessione. Lottando per trovare coerenza in questa stagione, gli Hammers hanno flirtato con la retrocessione per tutta la stagione. Ciò ha messo in discussione il futuro di alcuni dei loro giocatori chiave poiché i club intuiscono di avere l’opportunità di rubare giocatori chiave agli Hammers. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

