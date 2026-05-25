Ritorno alla tradizione

Oltre 20.000 fedeli stanno partecipando a un pellegrinaggio da Parigi a Chartres, dedicato alla messa in latino. La marcia si svolge annualmente e celebra la liturgia tradizionale. La manifestazione riunisce persone che seguono questa forma di celebrazione religiosa, nonostante il latino sia considerato una lingua morta. La partecipazione numerosa evidenzia un interesse continuo per le pratiche liturgiche antiche.

Il latino sarà pure una lingua morta, ma la messa in latino gode di ottima salute. Lo certificano gli oltre 20mila fedeli in marcia da Parigi verso Chartres per l'annuale pellegrinaggio legato alla liturgia antica. Ormai si può parlare apertamente di «fenomeno Chartres» per descrivere quanto sta avvenendo in Francia da qualche anno a questa parte in occasione della solennità della Pentecoste. Il dato eclatante è senz'altro quello anagrafico: l'età media dei partecipanti è di 22 anni. Sempre più giovani si sentono attratti dalla messa che veniva celebrata ai tempi dei loro nonni ed antenati. A differenza di quanto pensano ancora tanti prelati e studiosi, la loro non è una scelta ideologica contro il Concilio Vaticano II o contro la riforma liturgica postconciliare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Ritorno alle origini

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