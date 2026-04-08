Domenica 19 aprile, a San Pietro di Lavagno, si terrà la terza tappa del XXIV Campionato veronese di S-cianco, con l’evento che si svolgerà in piazza Vischi. La manifestazione coinvolgerà diverse generazioni e attirerà partecipanti che si sfideranno in questa tradizionale gara, portando il borgo al centro dell’attenzione per tutta la giornata. La competizione rappresenta un momento di incontro tra giovani e anziani, radicata nella cultura locale.

Domenica 19 aprile, piazza Vischi a San Pietro di Lavagno ospiterà la terza tappa del XXIV Campionato veronese di S-cianco, un evento che trasformerà il borgo in un centro di aggregazione intergenerazionale. L’annuncio ufficiale è arrivato mercoledì 8 aprile durante l’incontro svoltosi nella sala Rossa del Palazzo Scaligero. In quell’occasione, le autorità locali e i rappresentanti dell’Associazione Giochi Antichi hanno tracciato i contorni di una giornata che punta a recuperare le radici storiche del territorio attraverso il gioco. Il sindaco Matteo Vanzan ha partecipato alla presentazione insieme a David Di Michele, vicesindaco delegato allo Sport, all’assessore all’ambiente Giovanni Molinaroli e a Paolo Avigo, che presiede l’Associazione Giochi Antichi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - S-cianco a Lavagno: i giovani guidano il ritorno alla tradizione

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