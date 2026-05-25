Ritiro luce di solstizio | a Monte Pellegrino un' esperienza immersiva tra yoga e meditazione

Notizia in breve

Il 21 giugno si terrà un evento nella Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per celebrare il Solstizio d’Estate. L’iniziativa prevede sessioni di yoga e meditazione immerse nella natura. L’attività è rivolta a chi desidera vivere un’esperienza di connessione con l’ambiente naturale in occasione del giorno più lungo dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.