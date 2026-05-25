Ritiro luce di solstizio | a Monte Pellegrino un' esperienza immersiva tra yoga e meditazione
Il 21 giugno si terrà un evento nella Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino per celebrare il Solstizio d’Estate. L’iniziativa prevede sessioni di yoga e meditazione immerse nella natura. L’attività è rivolta a chi desidera vivere un’esperienza di connessione con l’ambiente naturale in occasione del giorno più lungo dell’anno. La partecipazione è aperta a tutti e si svolgerà all’aperto, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
Il 21 giugno celebriamo insieme il Solstizio d’Estate con un’esperienza immersiva nella natura della Riserva Naturale Orientata di Monte Pellegrino. Un pomeriggio dedicato al cammino consapevole, allo yoga, alla meditazione e al rito sciamanico per accogliere l’energia della nuova stagione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Notizie e thread social correlati
Milano Design Week 2026: l’esperienza immersiva tra gioielli, musica e luceDurante la Milano Design Week 2026, si svolge l’evento intitolato “The Rhythm of the Light”.
L’Ara Pacis si Rivela: a Roma un’esperienza immersiva tra storia, colori e suoniA partire dal 27 marzo 2026, il Museo dell’Ara Pacis Augustae inaugura un progetto multimediale che integra immagini, suoni e colori per offrire ai...