Durante la Milano Design Week 2026, si svolge l’evento intitolato “The Rhythm of the Light”. Si tratta di un’esperienza immersiva che combina elementi come gioielli, musica e giochi di luce. L’obiettivo è invitare i visitatori a scoprire i gioielli non solo come oggetti, ma come parte di un’esperienza sensoriale più ampia. La mostra si svolge in spazi dedicati alla valorizzazione di queste tre componenti.

Alla Milano Design Week “The Rhythm of the Light”, un invito a lasciarsi sorprendere e a vivere il gioiello non solo come oggetto. In occasione della Design Week 2026, Recarlo trasforma la propria boutique in via San Pietro all’Orto in un palcoscenico sorprendente, con l’evento “The Rhythm of the Light”, una serata esclusiva che celebra l’incontro tra luce, movimento e creatività contemporanea. Il 21 aprile, dalle ore 18.30 alle 21.00, la boutique si anima con un allestimento d’eccezione: per una sera, la vetrina smette di essere semplice esposizione e si trasforma in esperienza. I diamanti prendono vita, riflettendo ritmo ed energia grazie a una performance unica: la DJ e influencer OfficialCat suonerà, indossando alcune delle creazioni più iconiche della Maison.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano Design Week 2026: l’esperienza immersiva tra gioielli, musica e luce

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