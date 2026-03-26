L’Ara Pacis si Rivela | a Roma un’esperienza immersiva tra storia colori e suoni

A partire dal 27 marzo 2026, il Museo dell’Ara Pacis Augustae inaugura un progetto multimediale che integra immagini, suoni e colori per offrire ai visitatori un’esperienza immersiva. La mostra si svolge all’interno dell’edificio storico, proponendo un percorso interattivo attraverso le sue opere e i suoi ambienti. L’iniziativa mira a valorizzare uno dei simboli più rappresentativi della città.

Dal 27 marzo 2026, il Museo dell’ Ara Pacis Augustae apre le porte a un progetto multimediale unico che promette di trasformare la visita a uno dei simboli più iconici di Roma in un’esperienza coinvolgente e interattiva. “ L’Ara si rivela ” offre un viaggio tra passato e presente, grazie a videomapping, narrazione immersiva e suggestioni sonore. Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, clicca qui>> Grazie a questa nuova iniziativa, romani e turisti potranno scoprire le mille vite dell’Ara Pacis: dal suo splendore augusteo alla riscoperta archeologica che l’ha riportata alla luce.... 🔗 Leggi su Funweek.it

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