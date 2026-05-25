Risultato elettorale Galati | Vittoria Cannizzaro premia unità

Notizia in breve

Il centrodestra ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali a Reggio Calabria, con Francesco Cannizzaro eletto sindaco secondo gli exit poll. Un risultato che, secondo un esponente del partito, rappresenta un segnale di unità politica e non solo un successo elettorale. La vittoria è stata confermata dai dati preliminari, mentre le operazioni di scrutinio continuano. La coalizione ha superato gli avversari con una percentuale significativa.