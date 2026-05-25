Risultato elettorale Galati | Vittoria Cannizzaro premia unità
Il centrodestra ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali a Reggio Calabria, con Francesco Cannizzaro eletto sindaco secondo gli exit poll. Un risultato che, secondo un esponente del partito, rappresenta un segnale di unità politica e non solo un successo elettorale. La vittoria è stata confermata dai dati preliminari, mentre le operazioni di scrutinio continuano. La coalizione ha superato gli avversari con una percentuale significativa.
''Un grande risultato politico e non soltanto un esito elettorale favorevole per il centrodestra. L’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria - come indicato dagli exit poll - assume un valore di sintesi e di unità del centrodestra.In qualità di presidente vicario di Noi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Appuntamento elettorale, Cesa a Reggio Calabria a sostegno di Cannizzaro SindacoMartedì 5 maggio alle 15 si terrà a Reggio Calabria l’inaugurazione della segreteria elettorale della lista Democrazia Cristiana-Unione.
Falcomatà a tutto campo elettorale contro il centrodestra, scontro social con CannizzaroNella campagna elettorale di Reggio Calabria, i candidati mostrano un atteggiamento apparentemente positivo, con scambi di cortesie e gesti...