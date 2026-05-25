Risultato elettorale Galati | Vittoria Cannizzaro premia unità

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il centrodestra ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali a Reggio Calabria, con Francesco Cannizzaro eletto sindaco secondo gli exit poll. Un risultato che, secondo un esponente del partito, rappresenta un segnale di unità politica e non solo un successo elettorale. La vittoria è stata confermata dai dati preliminari, mentre le operazioni di scrutinio continuano. La coalizione ha superato gli avversari con una percentuale significativa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

''Un grande risultato politico e non soltanto un esito elettorale favorevole per il centrodestra. L’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria - come indicato dagli exit poll - assume un valore di sintesi e di unità del centrodestra.In qualità di presidente vicario di Noi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Appuntamento elettorale, Cesa a Reggio Calabria a sostegno di Cannizzaro SindacoMartedì 5 maggio alle 15 si terrà a Reggio Calabria l’inaugurazione della segreteria elettorale della lista Democrazia Cristiana-Unione.

Falcomatà a tutto campo elettorale contro il centrodestra, scontro social con CannizzaroNella campagna elettorale di Reggio Calabria, i candidati mostrano un atteggiamento apparentemente positivo, con scambi di cortesie e gesti...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web