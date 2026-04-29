Falcomatà a tutto campo elettorale contro il centrodestra scontro social con Cannizzaro

Nella campagna elettorale di Reggio Calabria, i candidati mostrano un atteggiamento apparentemente positivo, con scambi di cortesie e gesti amichevoli sui social media. Tuttavia, dietro questa apparenza, emergono anche confronti più accesi, come quello tra il candidato di centrosinistra e il suo avversario di centrodestra, che ha portato a uno scontro diretto online. La scena politica locale si muove tra momenti di cordialità e tensioni più marcate, riflettendo le dinamiche della corsa elettorale.