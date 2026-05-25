Risultati ufficiali a Cervia | Boschetti al 45%

A Cervia sono stati diffusi i primi risultati ufficiali delle elezioni comunali, con due sezioni su trenta scrutinate. La coalizione del candidato sindaco di centrosinistra ha ottenuto il 45,72% dei voti.

Finalmente primi dati ufficiali anche a Cervia, dove sono state scrutinate 2 sezioni su 30. La coalizione del candidato sindaco di centrosinistra Mirko Boschetti è in vantaggio al 45,72%. Seguono Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn) al 29,33%, poi Paolo Savelli (Cambia con Noi) al 19,49% ed Enea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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