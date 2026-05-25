Primi risultati ufficiosi a Cervia | Boschetti in vantaggio ma sotto al 50%
A Cervia, i primi risultati ufficiosi indicano che il candidato del centrosinistra ottiene circa il 45,72% delle preferenze. Boschetti è in vantaggio rispetto agli altri candidati, ma non raggiunge la soglia del 50% necessaria per vincere al primo turno.
Arrivano le prime notizie ufficiose da Cervia. Come da pronostici il centrosinistra di Mirko Boschetti è in vantaggio, ma sarebbe lontano dall'elezione al primo turno, fermandosi al 45,72%. Seguono Marco Delorenzi (FdI-FI-Ppn) al 29,33%, poi Paolo Savelli (Cambia con Noi) al 19,49% ed Enea. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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