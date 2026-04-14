Cervia la sfida di Boschetti | via ai dormitori e sì al turismo green

Il Partito Repubblicano Italiano ha annunciato ufficialmente la presentazione della lista Primavera cervese in vista delle prossime elezioni amministrative a Cervia. La lista sostiene la candidatura di Mirko Boschetti come possibile nuovo sindaco. La proposta prevede la chiusura dei dormitori e l’introduzione di politiche per promuovere un turismo più sostenibile nella zona. La campagna elettorale si concentra su questi temi e sulla proposta di modifiche all’amministrazione attuale.

Il Partito Repubblicano Italiano ha presentato ufficialmente la lista Primavera cervese per le prossime amministrative di Cervia, confermando il sostegno alla candidatura del candidato sindaco Mirko Boschetti. Durante l’incontro avvenuto nella giornata di ieri, i componenti della lista hanno tracciato una visione politica che punta a trasformare il comune in un centro dinamico e abitato, combattendo il fenomeno delle zone ridotte a semplici dormitori e mettendo al primo posto la necessità di alloggi vive stabilmente nel territorio. Tra tutela ambientale e gestione del turismo: le priorità del programma. La strategia proposta dai candidati repubblicani si concentra su un equilibrio delicato tra lo sviluppo economico e la salvaguardia degli ecosistemi locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cervia, la sfida di Boschetti: via ai dormitori e sì al turismo green Elezioni, Boschetti svela i suoi piani per Cervia: "Più turismo di qualità, sicurezza e nuovo parcheggio in zona ospedale"Un Magazzino del Sale Torre gremito quello che ieri sera ha ospitato Mirko Boschetti, candidato sindaco del centrosinistra alle prossime... Antonio Emiliano Svezia si ricandida con la lista civica "Per Cervia" a sostegno di BoschettiAntonio Emiliano Svezia annuncia la sua discesa in campo per il Consiglio comunale nella lista civica “Per Cervia con Gianni Grandu”, a sostegno del...