Nell'ultima giornata della Premier League, il Chelsea è stato escluso dalle competizioni europee dopo la sconfitta, mentre gli Spurs si sono salvati grazie a un risultato positivo. L'Arsenal ha concluso la stagione con la vittoria del campionato, festeggiando il trofeo. In altre partite, si sono definiti i posti per le coppe e le squadre che dovranno affrontare i playout per evitare la retrocessione. La giornata ha visto anche alcune squadre confermare la permanenza in Premier, altre retrocedere.

Londra (Gran Bretagna) 25 maggio 2026 - Mentre l' Arsenal si gode l'ultima passerella e il trofeo, negli altri campi divampa la lotta tra Europa e salvezza. Il Liverpool soffre, ma conferma il suo posto in Champions League, mentre il Bournemouth festeggia la prima qualificazione in Europa della sua storia. Dopo De Zerbi anche Hurzeler porta il Brighton in Europa, più precisamente in Conference League, ma il vero miracolo sportivo lo compie però il Sunderland, che batte il Chelsea, lo spinge fuori dalle competizioni Uefa, strappando loro un posto nella prossima Europa League. In zona retrocessione invece si salva il Tottenham, oltre a Burnley e Wolverhampton è il West Ham a salutare la Premier League. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Risultati Premier League: Chelsea fuori dall'Europa e Spurs salvi, i verdetti dell'ultima giornata

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[Colin Millar, Athletic] Tabella dei cambiamenti punti Premier League 24-25 a 25-26: Man United +29 Arsenal +11 Man City +7 Spurs +3 Bournemouth +1 Everton +1 Aston Villa -1 Fulham -2 Brentford -3 West Ham -4 Brighton -8 Crystal Palace -8 Chelsea -17 reddit

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