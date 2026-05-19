Premier League | City e Chelsea in campo per il titolo e l’Europa

Nella prossima giornata di Premier League, il City e il Chelsea si sfideranno in una partita decisiva per le aspirazioni di titolo e per la qualificazione europea. La squadra di Manchester cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre i londinesi puntano a migliorare il loro piazzamento. La sfida avviene in un momento di grande incertezza, con il futuro del tecnico dei Citizens ancora da definire e le rispettive ambizioni che si intrecciano in questa fase finale di stagione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui