Premier League | City e Chelsea in campo per il titolo e l’Europa
Nella prossima giornata di Premier League, il City e il Chelsea si sfideranno in una partita decisiva per le aspirazioni di titolo e per la qualificazione europea. La squadra di Manchester cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre i londinesi puntano a migliorare il loro piazzamento. La sfida avviene in un momento di grande incertezza, con il futuro del tecnico dei Citizens ancora da definire e le rispettive ambizioni che si intrecciano in questa fase finale di stagione.
? Domande chiave Come influirà il risultato del City sulla lotta al titolo?. Chi sostituirà Guardiola alla guida dei Citizens dopo questa stagione?. Quale giovane talento della Fiorentina sta seguendo il Chelsea?. Perché il Chelsea di De Zerbi deve puntare alla salvezza?.? In Breve Guardiola cede il testimone a Enzo Maresca al termine della stagione.. Andoni Iraola gestisce il Bournemouth con l'assenza di Alex Jimenez.. Tiago Pinto segue Niccolò Fortini mentre Marcos Senesi lascia il Chelsea.. Xabi Alonso subentrerà a Roberto De Zerbi alla guida del Chelsea.. Il Manchester City affronta il Bournemouth stasera alle 20:30 per un impegno fondamentale che determinerà le sorti del titolo inglese, mentre il Chelsea ospiterà il Tottenham alle 21:15 in una sfida decisiva per le coppe europee. 🔗 Leggi su Ameve.eu
PEP: WE CANNOT WIN THE PREMIER LEAGUE Chelsea v Man City
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