Il Lecce ha battuto 1-0 il Genoa in casa e mantiene la Serie A. Il gol decisivo è stato segnato da Lameck Banda all'inizio del primo tempo. La Cremonese, invece, è retrocessa in Serie B dopo aver perso nell'ultima giornata. La partita si è conclusa con il Lecce che ha conservato il vantaggio senza subire reti. La retrocessione della Cremonese è ufficiale dopo questa sconfitta.

Il Lecce supera 1-0 il Genoa al Via del Mare e resta in Serie A. I giallorossi sbloccano il match a inizio primo tempo con Lameck Banda. Bella soddisfazione per Eusebio Di Francesco, che compie l’impresa, dopo le due retrocessioni consecutive alla guida di Venezia e Frosinone, in cui aveva raccolto meno di quanto seminato. Il Como dilaga 4-1 a Cremona e vola in Champions. Impresa storica della squadra di Fabregas, che fa il suo ingresso nell’Europa che conta, al secondo anno di Serie A, grazie alla sconfitta casalinga del Milan contro il Cagliari. Retrocede invece la Cremonese. I grigiorossi pagano un girone di ritorno disastroso dopo un incoraggiante avvio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Si salva il Lecce, Cremonese in B: i verdetti dell’ultima giornata

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