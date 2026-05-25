Il Getafe ha ottenuto la qualificazione all'Europa, mentre Maiorca e Girona sono state promosse in Segunda Division. La stagione di calcio in Spagna si è conclusa con questi risultati, confermando le posizioni finali delle squadre coinvolte. La giornata ha segnato la fine di un campionato che ha visto il Getafe assicurarsi il pass per le competizioni continentali, mentre le altre due squadre hanno ottenuto la promozione nella divisione superiore.

Getafe (Spagna) 25 maggio 2026 - Mancavano solo due verdetti all'ultima giornata di Liga e questi sono arrivati puntualmente a chiudere la stagione di calcio in Spagna. Si fa festa a Madrid, appena fuori città perché il Getafe dopo sette anni di assenza riconquista l'Europa. Un successo previene i madrileni dal perdere il settimo posto in classifica e conquistare così la qualificazione in Conference League. Se è festa nel cuore della Spagna, è un giorno triste in Catalogna e nelle Baleari. Il Girona dopo aver conosciuto appena lo scorso anno il sapore della Champions League, retrocede in Segunda Division; lo stesso fa il Maiorca, entrambe dopo aver ottenuto più di 40 punti in campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Risultati Liga: il Getafe conquista l'Europa, Maiorca e Girona in Segunda Division

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