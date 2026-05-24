Nell’ultima giornata di Liga, Girona e Maiorca sono retrocesse, confermando i risultati ufficiali del campionato. La classifica finale è stata completata con tutti i verdetti, chiudendo la stagione con queste due squadre in basso. La giornata ha visto anche altri cambiamenti nella posizione delle squadre, ma la retrocessione di Girona e Maiorca è stata la notizia principale. La stagione si è conclusa con tutte le posizioni definitive.

Ultima giornata di Liga: Girona e Maiorca retrocedono, definita la classifica e il quadro completo dei verdetti. La Liga 20252026 va ufficialmente in archivio, consegnando tutti i verdetti di una stagione intensa e ricca di colpi di scena. Nell’ultima giornata il Barcellona, già campione di Spagna, cade a Valencia nonostante il gol di Lewandowski. A Madrid, invece, è tempo di saluti: Daniel Carvajal chiude la sua avventura al Real con un assist per Gonzalo García nel 4?2 all’Athletic Bilbao al Bernabéu. A segno anche Brahim Díaz, Bellingham e Mbappé, che chiude da capocannoniere della Liga con 25 reti, due in più dell’ex laziale Muriqi, destinato a lasciare il Maiorca, retrocesso insieme a Girona e Real Oviedo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Liga, giornata conclusiva da brividi: retrocedono Girona e Maiorca, ufficiali tutti i verdetti del campionato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Rayo Vallecano-Girona (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Posticipo da GOL nella Liga?Lunedì sera alle 21:00 si gioca il match tra Rayo Vallecano e Girona, un posticipo della Liga che sta attirando l’attenzione degli appassionati.

Lecce Juve, ufficiali data e orario del match valido per la 36esima giornata di campionato. Tutti i dettagliÈ stata annunciata la data e l’orario della partita tra Lecce e Juventus, valida per la 36ª giornata del campionato.

Temi più discussi: Clamoroso in Liga: 5 squadre rischiano di retrocedere a una giornata dal termine; Guida completa alla Liga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Griezmann saluta il popolo Colchoneros, il Valencia vince e sogna; Tutte le notizie di calcio in Diretta.

Ultima giornata di Liga: Girona e Maiorca retrocedono, definita la classifica e il quadro completo dei verdettiUltima giornata di Liga: Girona e Maiorca retrocedono, definita la classifica e il quadro completo dei verdetti La Liga 2025/2026 va ufficialmente in archivio, ... calcionews24.com

Liga, super sabato di scommesse all’ultima giornata: su Quigioco tutto da decidere per Europa e salvezzaUltima giornata della Liga in programma sabato 23 maggio con tutte le partite in contemporanea alle ore 21. Discorsi ancora aperti per Europa e salvezza. agimeg.it