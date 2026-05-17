Pronostici di oggi 18 maggio | Monday Night con Premier League Allsvenskan Segunda Division Premier Division irlandese
Oggi 18 maggio si svolgono diverse partite di calcio in diversi campionati europei. La serata vede un evento di Premier League, con l’Arsenal che gioca una partita cruciale all’Emirates Stadium. Oltre alla top-flight inglese, sono in programma incontri anche in Allsvenskan, Segunda Division e Premier Division irlandese. La giornata, dopo un weekend molto intenso, si presenta più tranquilla, ma con un appuntamento di rilievo nel massimo campionato inglese.
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 18 maggio. Dopo la domenica più ricca dell’anno ecco un lunedì molto più tranquillo ma con una partita molto importante all’Emirates che l’Arsenal non vuole sbagliare. In Svezia il campionato è solo all’inizio, con la capolista Sirius attesa ad una trasferta insidiosa. Nella serie cadetta spagnola i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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