Pronostici di oggi 18 maggio | Monday Night con Premier League Allsvenskan Segunda Division Premier Division irlandese

Da infobetting.com 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 18 maggio si svolgono diverse partite di calcio in diversi campionati europei. La serata vede un evento di Premier League, con l’Arsenal che gioca una partita cruciale all’Emirates Stadium. Oltre alla top-flight inglese, sono in programma incontri anche in Allsvenskan, Segunda Division e Premier Division irlandese. La giornata, dopo un weekend molto intenso, si presenta più tranquilla, ma con un appuntamento di rilievo nel massimo campionato inglese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 18 maggio. Dopo la domenica più ricca dell’anno ecco un lunedì molto più tranquillo ma con una partita molto importante all’Emirates che l’Arsenal non vuole sbagliare. In Svezia il campionato è solo all’inizio, con la capolista Sirius attesa ad una trasferta insidiosa. Nella serie cadetta spagnola i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

pronostici di oggi 18 maggio monday night con premier league allsvenskan segunda division premier division irlandese
© Infobetting.com - Pronostici di oggi 18 maggio: “Monday Night” con Premier League, Allsvenskan, Segunda Division, Premier Division irlandese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NBA PRIZEPICKS Today | 05/13/26 | FREE NBA Best Bets, Predictions, Props, and Picks | Wednesday

Video NBA PRIZEPICKS Today | 05/13/26 | FREE NBA Best Bets, Predictions, Props, and Picks | Wednesday

Sullo stesso argomento

Leggi anche: I pronostici di giovedì 2 aprile: Brasileirao, Segunda Division e Champions League femminile

Leggi anche: Pronostici di oggi 28 marzo: Serie C e Segunda Division

pronostici di pronostici di oggi 18Pronostici Serie A della settimanaTutti i pronostici Serie A di questa settimana, con analisi, statistiche, probabili formazioni e la comparazione quote delle partite e pronostici antepost. gazzetta.it

Juventus-Bologna, il pronostico: Spalletti ha l'occasione per lo scatto ChampionsLa quota maggiorata è una quota dal valore più alto che i siti scommesse riservano a chi apre un nuovo conto presso la loro piattaforma. Per maggiori dettagli, leggere i T&C sul sito dell'operatore. gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web