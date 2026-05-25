Alle 15 si sono chiusi i seggi in Emilia-Romagna per le elezioni comunali del 2026. Sono in corso le operazioni di scrutinio, con sfide principali a Imola e Faenza, dove si contendono le cariche di sindaco. I risultati ufficiali saranno disponibili nelle prossime ore. La giornata di voto si è svolta senza particolari incidenti, secondo quanto riferiscono le autorità locali.

Bologna, 25 maggio 2026 - Alle 15 si chiudono le urne per le elezioni comunali 2026 anche in Emilia-Romagna. Sono stati circa 200mila gli elettori chiamati alle urne, fino a ieri la partecipazione alle consultazioni per l’elezione dei sindaci dei 16 Comuni emiliano-romagnoli e dei relativi consigli comunali è stata molto bassa: nella rilevazione delle 23, solo il 41,3% dell’elettorato si è recato a votare, con un calo di oltre 10 punti percentuali rispetto alle precedenti amministrative. Il dato definitivo dell’ affluenza sarà reso noto oggi dopo le 15, orario in cui inizierà lo scrutinio nelle 254 sezioni e inizieremo a conoscere i primi risultati con i dati di Eligendo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risultati in diretta delle elezioni in Emilia-Romagna, dati dalle 15. Sfide clou per il sindaco a Imola e Faenza

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