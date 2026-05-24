Alle 12, l’affluenza alle elezioni comunali in Emilia-Romagna ha raggiunto il 14,65%. Sono circa 208.500 gli elettori chiamati a votare oggi e domani per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La partecipazione si riferisce alle ore di metà giornata e sarà aggiornata con i dati ufficiali nel corso delle prossime ore. Le urne sono aperte in tutto il territorio regionale fino a domani sera.

Bologna, 24 maggio 2026 – Sono 208.500 gli elettori in Emilia-Romagna che oggi e domani sono chiamati al voto per scegliere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio del loro Comune di residenza. Il fattore affluenza è determinante: l’ Emilia-Romagna è, per tradizione, una terra in cui il dato è sempre più alto rispetto alla media nazionale. Alle 12 l’affluenza nei comuni principali chiamati al voto è la seguente: Imola (Bologna) al 14,80%, Faenza (Ravenna) al 15,12%, Vignola (Modena) al 15,09%, Cervia (Ravenna) al 13,98%, Comacchio (Ferrara) all’11,59%. Le prossime rilevazioni sono previste alle 19 e alle 23 di oggi e il dato definitivo alla chiusura dei seggi, alle 15 di domani, lunedì 25 maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Affluenza alle 12 al 14,65% alle elezioni comunali in Emilia-Romagna 2026. I dati in diretta

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REFERENDUM, AFFLUENZA NELLA MARCA AL 63,17% | 23/03/2026

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