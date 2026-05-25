Risultati in chiaroscuro | giallorossi in tilt Venezia e Reggio Calabria al centrodestra Meloni | Il nostro crollo rimandato a domani

Da ilgiornale.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centrosinistra ha subito una battuta d’arresto nelle elezioni comunali, con risultati deludenti a Venezia e Reggio Calabria, dove il centrodestra ha ottenuto conferme. Le previsioni iniziali si sono rivelate sbagliate, costringendo i candidati di sinistra a rivedere le aspettative. La presidente del Consiglio ha commentato che il crollo previsto verrà affrontato domani. La vittoria del centrodestra in queste città segna un rallentamento per il centrosinistra, che sperava in risultati migliori.

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Doccia fredda per il centrosinistra che era convinto di strappare Venezia al centrodestra e di fare sicuramente meglio a queste elezioni comunali e che, invece è costretta con fatica ad ammettere che le previsioni era quasi tutte sbagliate. Ironico il commento che il premier Giorgia Meloni affida ai social:"Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti". Il presidente del Consiglio, poi, chiosa: "P.S. E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - "Risultati in chiaroscuro": giallorossi in tilt. Venezia e Reggio Calabria al centrodestra. Meloni: "Il nostro crollo rimandato a domani..."
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