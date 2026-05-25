Non soddisfatti Risultati in chiaroscuro | i giallorossi in tilt Stoccata della Meloni | Il nostro crollo? Lo rimandiamo a domani

Il centrosinistra ha subito una battuta d'arresto nelle elezioni comunali, con risultati che si sono rivelati al di sotto delle aspettative. La vittoria in alcune città è sfumata, e le previsioni di successo sono state smentite in più di un caso. La delusione si unisce alla dichiarazione di un leader politico, che ha commentato il risultato come un fallimento rimandato a domani, lasciando intendere che ci saranno riflessioni future.

Doccia fredda per il centrosinistra che era convinto di strappare Venezia al centrodestra e di fare sicuramente meglio a queste elezioni comunali e che, invece è costretta con fatica ad ammettere che le previsioni era quasi tutte sbagliate. "Erano 18 i comuni i capoluoghi di provincia al voto, vedremo quale sarà il risultato finale”. È il cauto commento di Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd, rilasciato allo Speciale Tg2 sulle elezioni Comunali. “Per il momento sicuramente bene in alcune regioni", dice Taruffi riferendosi alla Toscana dove il centrosinistra vince a Prato e strappa Pistoia al centrodestra, mentre Arezzo dovrebbe andare al ballottaggio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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