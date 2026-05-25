Al centrodestra di Venezia e Reggio Calabria, la leader del governo ha dichiarato che anche oggi il presunto crollo della coalizione di sinistra è stato rinviato. La dichiarazione è stata pronunciata durante un intervento pubblico, sottolineando che le previsioni di un declino della sinistra sono state continuamente smentite. La frase “rimandiamo a domani” indica una continuità nel discorso di rafforzamento del centrodestra, senza fornire dettagli su eventuali risultati elettorali o dati specifici.

"E anche oggi, il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani". È condensato nel "P.S"' di un post sui social di Giorgia Meloni il senso del voto odierno. La presidente del Consiglio nello stesso messaggio scrive: "Rivolgo i miei auguri di buon lavoro ai sindaci eletti in questa tornata amministrativa. Avranno il compito di accompagnare le proprie comunità nei prossimi anni, affrontando sfide molto importanti. In bocca al lupo a tutti". La vittoria di Simone Venturini a Venezia è una splendida notizia per la coalizione. "Vincere al primo turno sarebbe mondiale", è il pensiero della premier riferito dal senatore di FdI Raffaele Speranzon, segnale della soddisfazione al test più importante di questa tornata amministrativa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al centrodestra Venezia e Reggio Calabria. Meloni impallina la sinistra: anche oggi il nostro crollo è rimandato...

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