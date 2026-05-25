Elezioni comunali i risultati in diretta | affluenza si ferma al 46,3% exit poll e proiezioni dopo le 15

Alle 15, i seggi sono ancora aperti in circa 750 comuni, con l’affluenza alle urne ferma al 46,3%. Le urne si sono aperte alle 7 e si chiuderanno alle 15. Dopo le 15 saranno disponibili exit poll e proiezioni sui risultati delle elezioni comunali 2026. I dati ufficiali saranno comunicati successivamente. In alcune zone, l’affluenza si è mantenuta stabile rispetto alle precedenti consultazioni, mentre in altre si registra un calo.

I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni. Al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio delle schede e sui dati dell'affluenza: exit poll e proiezioni alla chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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