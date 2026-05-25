Elezioni comunali i risultati in diretta | affluenza si ferma al 46,3% exit poll e proiezioni dopo le 15

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 15, i seggi sono ancora aperti in circa 750 comuni, con l’affluenza alle urne ferma al 46,3%. Le urne si sono aperte alle 7 e si chiuderanno alle 15. Dopo le 15 saranno disponibili exit poll e proiezioni sui risultati delle elezioni comunali 2026. I dati ufficiali saranno comunicati successivamente. In alcune zone, l’affluenza si è mantenuta stabile rispetto alle precedenti consultazioni, mentre in altre si registra un calo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

I risultati delle elezioni comunali 2026 in diretta: seggi aperti dalle 7 alle 15 in circa 750 comuni. Al voto anche Venezia, Reggio Calabria, Salerno e Avellino. Gli aggiornamenti in tempo reale sullo spoglio delle schede e sui dati dell'affluenza: exit poll e proiezioni alla chiusura delle urne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

Video Referendum Giustizia, il sondaggio: Sì 59%, No 41% e affluenza 45% - Porta a porta 28/01/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Referendum, si vota fino alle 15, poi exit poll e risultati. Affluenza record al 46,07%, Meloni: «Una buona notizia»

Leggi anche: Referendum: urne aperte fino alle 15, poi gli exit poll, lo spoglio live e i risultati. Affluenza record al 46,07%, Meloni: «Buona notizia»

Temi più discussi: Elezioni comunali 2026, da lunedi pomeriggio i risultati in tempo reale; Risultati Comunali in Trentino Alto Adige, i sindaci eletti a Luserna e Cimone; Notizie - Elezioni Amministrative del 24 e 25 maggio 2026 - dati Affluenza e scrutini; Elezioni comunali 2026, i risultati in tempo reale.

elezioni comunali i risultatiELEZIONI COMUNALI / Ci sono i primi risultati: riconfermati i sindaci di Briga Alta e CapraunaManca il dato dei voti validi, ma la percentuale di votanti blinda il risultato. Affluenze bassissime a Priero e Roaschia ... targatocn.it

elezioni comunali i risultatiChiusi i seggi alle amministrative di domenica 24 maggio: affluenza alle 23 al 46,3%I risultati delle elezioni comunali 2026: seggi aperti dalle ore 7 alle 23 nel primo giorno di voto in 743 comuni italiani ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web