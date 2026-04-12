Alle ore 19 in Italia si sono chiusi i seggi in Ungheria, dando inizio alle operazioni di scrutinio delle elezioni del 2026. I primi exit poll e le proiezioni in tempo reale indicano una partecipazione elettorale senza precedenti, con una affluenza record rispetto alle consultazioni precedenti. I risultati attesi potrebbero determinare l’esito tra i candidati più rappresentativi, con attenzione rivolta alle preferenze espresse dagli elettori in questa tornata elettorale.

Roma, 12 aprile 2026 – Alla chiusura dei seggi in Ungheria si registra il primo dato record di queste elezioni, che si apprestano a passare alla storia per un'affluenza senza precedenti. Alle 17, secondo i media locali, aveva votato il 74% degli aventi diritto, una percentuale che supera quella totale della precedente consultazione, che a fine giornata era stata del 69,5%. Il dato va oltre anche il precedente storico del 1990, quando alle prime elezioni libere e multipartitiche dopo la caduta del Muro di Berlino, il 65,1% degli ungheresi si recò alle urne. Ma già prima che si conosca l’esito del voto infiamma la polemica con accuse e controaccuse di brogli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Risultati elezioni Ungheria 2026, exit poll e proiezioni in tempo reale. Chi vince tra Orban e Magyar

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