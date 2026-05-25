risultati elezioni comunali 2026 chi sono i nuovi sindaci da venezia e reggio calabria a messina e salerno

Alle elezioni comunali del 2026 sono stati eletti i nuovi sindaci in 18 capoluoghi di provincia, tra cui Venezia, Reggio Calabria, Messina e Salerno. I risultati ufficiali mostrano le preferenze espresse dagli elettori, con variazioni rispetto alle amministrazioni precedenti. Le schede sono state conteggiate e i dati sono disponibili pubblicamente. Nessuna informazione aggiuntiva sulle percentuali di voto o sui candidati è stata comunicata in questa sintesi.

I risultati delle elezioni Comunali 2026 dei 18 capoluoghi di provincia, da Venezia a Reggio Calabria: chi ha vinto e chi deve andare al ballottaggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota

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