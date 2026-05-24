elezioni comunali 2026 seggi aperti in 18 capoluoghi tra cui reggio calabria venezia salerno avellino e messina

Per le elezioni comunali del 2026, i seggi sono aperti in 18 capoluoghi, tra cui Reggio Calabria, Venezia, Salerno, Avellino e Messina. Oggi si può votare fino alle 23, mentre domani i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15. La consultazione riguarda le amministrative in diverse città italiane, con aperture che si protraggono nel corso di due giorni. Le operazioni di voto si svolgono secondo gli orari stabiliti per ogni giornata.

Si potrà andare a votare fino alle 23 di questa sera, domani i seggi riapriranno dalle 7 alle 15 Seggi aperti per le elezioni comunali 2026. Si vota in 18 capoluoghi di regione tra cui Reggio Calabria, Venezia, Salerno, Avellino e Messina e 6,6 milioni di italiani sono chiamati al voto. Si po. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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ELEZIONI IN CAMPANIA 2026: GUIDA COMPLETA E CHI VA AL VOTO

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