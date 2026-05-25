Risultati elettorali Cannizzaro in testa al 69,1% nella terza proiezione Opinio Rai

Da reggiotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella terza proiezione di Opinio Rai, il candidato del centrodestra ottiene il 69,1% dei voti a Reggio Calabria, mentre il candidato del centrosinistra si ferma al 21,7%.

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A Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, è in testa con il 69,1%, seguito da Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra, con il 21,7%. È quanto emerge dalla prima proiezione Opinio Rai, con una copertura del 22%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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