Risultati elettorali Cannizzaro in testa al 69,1% nella terza proiezione Opinio Rai

A Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, candidato del centrodestra, è in testa con il 69,1%, seguito da Domenico Donato Battaglia, candidato del centrosinistra, con il 21,7%. È quanto emerge dalla prima proiezione Opinio Rai, con una copertura del 22%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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